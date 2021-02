Share This





















Maderna – Verlaine

Giovedì 18 febbraio 2021, ore 20.30,

un nuovo concerto trasmesso dalla Sala dei concerti della Casa della Musica,

in streaming gratuito sul canale YouTube del Conservatorio “Arrigo Boito”.

“La musica, prima di tutto!”. È il verso che apre l’“Art poétique”, manifesto poetico di Paul Verlaine. Non a caso le sue poesie sono state musicate da numerosissimi compositori dalla fine dell’Ottocento fino a oggi. Proprio alle composizioni ispirate ai testi del poeta francese è dedicato il concerto “Maderna – Verlaine”, terzo appuntamento della stagione “I Concerti del Boito”, organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. L’evento, in programma giovedì 18 febbraio alle 20.30, è realizzato in collaborazione con il Comune di Parma – Casa della Musica, e verrà trasmesso in streaming gratuito dalla Sala dei Concerti di Palazzo Cusani sul canale YouTube del Conservatorio “Arrigo Boito” (https://www.youtube.com/playlist?list=PLwZsxXSbn4vsH1k8YKG42jn0nSjd9Zwsk).

Le atmosfere sospese e allusive delle liriche di Verlaine, tra maschere della commedia dell’arte, chiari di luna, scandagli nelle fragilità dell’animo umano, prendono corpo e suono in composizioni come le “Liriche su Verlaine” del compositore italiano Bruno Maderna – protagonista e instancabile divulgatore della neoavanguardia italiana nel secondo dopoguerra –, nelle “Ariettes oubliées” di Claude Debussy e, ancora, in brani di Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn, Riccardo Zandonai, Alfredo Casella, Valentino Bucchi e della giovane compositrice Rosita Piritore, allieva del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. In scena la classe di musica vocale da camera di Reiko Sanada: Alessia Panza, Regina Granda Vargas, Debora Tresanini, Alessandra Rizzini, Kyoko Hattori (soprani), Jiaoyang Liu, Renata Orlandoni, Gabriella Maria Versace, Michele Bertelli, Giacomo Cimini, Ruben Ferrari, Matteo Sebastiani (pianoforte).

La stagione “I Concerti del Boito” è inserita nella programmazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, realizzata in collaborazione con il Comune di Parma – Casa della Musica, l’Università di Parma e la Pastorale Universitaria di Parma. Per informazioni: Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it; Casa della Musica, P. le San Francesco (43121 Parma), tel. 0521 031170, infopoint@lacasadellamusica.it.

