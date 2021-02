KOKÒ…la sua anziana mamma umana l’ha dovuto lasciare

Lui non si rassegna, vive rintanato della sua cuccetta del gattile, si concede a qualche coccola ma si vede che è spaesato.

Noi più che amarlo possiamo fare poco. HA BISOGNO DI UNA CASA.

È abituato in appartamento. Per il suo carattere timido e fifone cerchiamo per lui una famiglia che lo tenga in casa.

Si trova a PARMA, presso la nostra oasi.

Maschio, 2 anni, castrato, testato fiv/felv negativo.