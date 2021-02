Lavori alla Biblioteca di Alice

Share This





















Gli interventi dureranno circa un mese. Garantito il prestito ma non l’accesso.

A causa dei lavori per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della Biblioteca di Alice, la stessa non potrà essere accessibile all’utenza per tutta la durata dei lavori, stimata in un mese circa. Anche gli eventi pubblici del week-end sono sospesi.

Rimane la possibilità di restituire liberamente i libri e i dvd presi in prestito e di ritirare libri e film su prenotazione.

La biblioteca rimarrà aperta nei seguenti giorni e orari: lunedì 9 – 13, martedì 9-13 e 14-17; mercoledì 9-13; giovedì 9-13 e 14-17; venerdì 9-13 e 14-17; sabato 9-13 e 15-17; domenica 9.30-12.30.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0521/031751 o all’indirizzo e-mail: alice@comune.parma.it, oppure effettua una richiesta di prestito attraverso il catalogo online delle biblioteche: https://biblioteche.parma.it.