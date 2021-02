Parcheggio Paganini e parco Ex Eridania

Share This





















Conclusi i lavori di ampliamento e riqualificazione del parcheggio funzionale al complesso Paganini Congressi, nel parco ex Eridania. Migliorate le dotazioni a verde.

Si sono conclusi i lavori di sistemazione e ampliamento del parcheggio funzionale all’Auditorium Paganini, nel parco ex Eridania, in cui hanno sede il Consorzio Paganini con gli spazi congressuali del Paganini Congressi e la Fondazione Toscanini con il nuovo Centro di Produzione Musicale (C.P.M.) Arturo Toscanini.

L’intervento, finanziato dal Comune di Parma, e realizzato da Parma Infrastrutture Spa, ha comportato costi pari a 600 mila euro. Ed ha previsto un significativo miglioramento del verde funzionale al complesso.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, Michele Alinovi: “Tutti ricordiamo che prima di questa importante riqualificazione vi era un parcheggio sterrato e pressoché privo di alberature sul fianco dell’Auditorium Paganini. Ora, con nuove pavimentazioni e alberature, accompagnate da interventi a verde a corredo del progetto complessivo, si è voluta dare non solo una rinnovata funzionalità ma anche una migliore qualità paesaggistica al luogo. Credo che questo possa considerarsi un intervento pregevole che valorizza non solo l’area verde, ma anche il progetto originario firmato dall’architetto Renzo Piano. Confido nel rispetto di questo luogo da parte di tutti”

Il progetto di riqualificazione, concordato con il Consorzio Paganini, ha riguardato la sistemazione della zona adibita a parcheggio, funzionale al Paganini Congressi, e delle zone a prato comprese tra l’Auditorium e Spazi Ipogei e CPM – Centro Produzione Musicale Toscanini.

I lavori hanno interessato circa 2.500 metri quadrati di superficie ed hanno visto l’ampliamento del vecchio parcheggio. E’ stato rimosso il fondo in ghiaia, con l’inserimento di pavimentazione stradale in cubetti di porfido e aree di sosta con un fondo di cubetti in cemento grigliato drenante.

Le aree di sosta sono state meglio organizzate con l’inserimento di cordoli stradali perimetrali rialzati, in grado di separare fisicamente le aree di sosta dalla viabilità.

Migliorata e potenziata anche l’illuminazione pubblica dell’intero parcheggio, nonché del marciapiede circostante il Centro di Produzione Musicale e l’area a verde sopra gli Spazi Ipogei.

Oggi l’area si presenta del tutto rinnovata anche grazie alla particolare attenzione che è stata riservata alla sistemazione del verde. Il progetto ha previsto, nell’area di parcheggio, la piantumazione di 11 piante di bagolaro e di 6 mila piantine di Iperico calicino, contraddistinte da una brillante fioritura gialla in primavera. A cui si aggiungono 800 piantine di lauroceraso e 1.200 di pervinca, messe a dimora a fianco del Centro Produzione Musicale Toscanini.

Un sistema di irrigazione ad hoc è stato realizzato a servizio di aiuole ed aree a verde.