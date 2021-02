Prevenzione maltrattamenti a persone fragili

Share This





















Il sindaco Pizzarotti al webinar dedicato alla prevenzione dei maltrattamenti nei servizi dedicati a persone non autosufficienti.

Per prevenire ogni forma di maltrattamento alle persone fragili, in particolare anziani non autosufficienti ospiti in centri residenziali e case famiglia, le istituzioni di Parma e provincia sono impegnate da tempo, ciascuna con il proprio ruolo.

In particolare, i Comuni parmensi e l’Azienda Usl di Parma, insieme agli Enti gestori di strutture di centri residenziali per anziani e di case famiglia, Associazioni di Volontariato, Organizzazioni Sindacali, hanno realizzato un percorso dedicato, iniziato nel 2018 con il documento “Prevenzione del maltrattamento nei servizi per le persone non autosufficienti” approvato della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS).

L’elemento chiave di questo percorso è rappresentato da una serie di interventi formativi mirati e specifici che hanno coinvolto tutti gli operatori del settore: il personale delle strutture per persone non autosufficienti del territorio provinciale, gli assistenti sociali e i professionisti delle Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) del territorio. Un Comitato, costituito da rappresentanti delle Amministrazioni locali e tecnici dei quattro distretti sanitari, ha coordinato e supervisionato il progetto.

Oggi si è tenuto un webinar per presentare gli esiti di questo importante lavoro, che ha permesso di individuare i punti di forza, ma anche le criticità e le aree di miglioramento nell’ambito della prevenzione del maltrattamento.

Con inizio alle 14.30, dopo i saluti di Anna Maria Petrini, Commissaria straordinaria dell’Ausl e del Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ha aperto i lavori Elly Schlein, vice Presidente e Assessore al Welfare della Regione Emilia-Romagna.