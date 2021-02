Serie A: Inter-Lazio 3-1

Share This

L’Inter sorpassa il Milan

E’ sorpasso fra le milanesi. L’Inter, trascinato da Lukaku (autore di una doppietta e ora capocannoniere insieme a Ronaldo) e agevolato dagli errori di Simone Inzaghi, che sbaglia formazione e sostituzioni, batte la Lazio e supera in classifica i ‘cugini’ rossoneri battuti ieri a La Spezia.

A San Siro finisce 3-1 e ora nel capoluogo lombardo è già frenetica l’attesa per il derby di domenica prossima alle 15, in cui sarà in palio una bella fetta di scudetto.

Al 65′ GOL! INTER-Lazio 3-1! Rete di Lautaro. Progressione in campo aperto di Lukaku che supera Parolo e sull’uscita di Reina serve Lautaro libero di appoggiare in rete a porta sguarnita.

Al 62′ GOL! Inter-LAZIO 2-1! Rete di Escalante. Calcio di punizione di Milinkovic-Savic deviato in barriera da Escalante. Traiettoria che spiazza Handanovic e permette alla Lazio di accorciare le distanze.

Al 45′ GOL! INTER-Lazio 2-0! Rete di Lukaku. Rimpallo al limite dell’area tra Brozovic e Lazzari che favorisce Lukaku bravo a battere Reina con un destro di prima intenzione.

Al 22′ GOL! INTER-Lazio 1-0! Rete di Lukaku su rigore. Esecuzione glaciale del belga che apre il piatto sinistro e spiazza Reina.

fonte ansa