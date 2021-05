PD Parma: “RI-GENERAZIONI. IMMAGINA PARMA DOMANI” – Forum commercio – Giovedì 27 maggio ore 21:00

Prosegue la seconda fase di “RI-GENERAZIONI. IMMAGINA PARMA DOMANI” il percorso di ascolto e confronto promosso dal Partito Democratico di Parma per la definizione delle linee programmatiche fondamentali per il futuro della nostra Città.

La prima fase di “Ri-generazioni” è stata incentrata sull’ascolto dei circoli del Partito Democratico: 5 incontri per raccogliere le idee, le richieste e le opinioni degli iscritti per la promozione di una Città più aperta, più europea, più coesa e più inclusiva.

La seconda fase, invece, prevede un ciclo di Forum – sempre online – dedicati alle categorie che più di altre hanno subito le conseguenze negative della pandemia.

I “Forum” sono, per definizione, un luogo di confronto aperto. Ognuno, dall’operatore del settore al semplice cittadino interessato, potrà esprimere il proprio punto di vista sui temi che abbiamo individuato.

L’11 maggio scorso si è svolto il primo forum, dedicato ai giovani, mentre il 20 maggio è stata la volta della cultura.

Questa volta il Forum è dedicato al commercio, uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia: enormi sono state le perdite economiche causate dal lockdown e dalle varie restrizioni succedutesi nell’arco dell’ultimo anno tali da compromettere, in molti casi, la sopravvivenza stessa di molte attività.

La pandemia inoltre ha evidenziato una netta divaricazione tra il commercio tradizionalmente inteso – incluso quello di vicinato – e quello “di nuova generazione” che si realizza attraverso le piattaforme digitali e che, durante i lockdown, ha avuto un consistente incremento.

La nuova e la tradizionale forma di fare e usufruire del commercio devono poter coesistere in un sistema economico che, soprattutto a Parma, preservi prossimità, diversità e qualità dei prodotti, vivibilità dei quartieri, valorizzazione delle produzioni del territorio.

Di questo e altro parleremo con operatori e operatrici del settore, rappresentanti delle parti sociali e associazioni di categoria, con l’auspicio di poter delineare alcune possibili azioni da mettere in campo nel post pandemia per affrontare al meglio la crisi economica e governare gli scenari futuri.

L’incontro sarà coordinato da Alessandra Tazzi e Matteo Caselli, componenti della Segreteria PD di Parma.

Il terzo appuntamento, dunque, è per giovedì 27 maggio alle ore 21.00 su piattaforma Zoom.

Mi piace: Mi piace Caricamento...