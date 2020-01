LA CLASSE – Teatro Due, 31 gennaio e 1 febbraio 2020

Share This





















di Vincenzo Manna

con

Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Brenno Placido

Edoardo Frullini, Valentina Carli, Haroun Fall

Cecilia D’Amico, Giulia Paoletti

scene Alessandro Chiti

costumi Laura Fantuzzo

musiche Paolo Coletta

light designer Javier Delle Monache

regia

Giuseppe Marini

Teatro Due, 31 gennaio e 1 febbraio 2020 ore 20.30

Nasce da oltre duemila interviste a ragazzi fra i 16 e i 19 anni La Classe, il testo che Vincenzo Manna ha elaborato immaginando le tensioni e i conflitti in una classe di un istituto superiore collocata in una non meglio identificata cittadina europea. I ragazzi hanno parlato del loro rapporto con i coetanei, la società, i migranti e il nostro tempo. E così il drammaturgo ha immaginato un’aula particolare dove ci sono sei studenti, sospesi per motivi disciplinari, costretti a rimediare qualche credito per diplomarsi il prima possibile. Il contesto non è dei migliori: vicino alla scuola si trova un campo profughi circondato da un muro, la località è travolta dalla crisi economica, il disagio sociale e la violenza sembrano dilaganti. Quando però i ragazzi sono costretti ad affrontare un concorso legato a un bando europeo sul tema dell’Olocausto, lo sguardo sulle cose cambia radicalmente.

Nelle coscienze dei ragazzi comincia a fare breccia la comprensione per gli altri e una nuova fiducia nelle proprie capacità; quando però scoppiano violenze a causa del campo profughi, si trovano a dover scegliere…Ma la scintilla della speranza ormai è accesa.

La Classe di Vincenzo Manna con Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Brenno Placido Edoardo Frullini, Valentina Carli, Haroun Fall, Cecilia D’Amico, Giulia Paoletti e la regia di Giuseppe Marini, sarà in scena a Teatro Due venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio alle ore 20.30.

Un intenso spettacolo di teatro civile, che ha visto cooperare soggetti dei settori della ricerca (Tecné), della formazione (Phidia), della psichiatria sociale (SIRP) e della produzione di spettacoli dal vivo (Accademia Perduta Romagna Teatri, Goldenart Production, Società per Attori).

Informazioni e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org – Tel. 0521.230242 – www.teatrodue.org