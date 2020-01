Share This





















E’ stata lasciata in sede sabato 11 gennaio da una coppia che sosteneva l’avessero trovata incinta i primi di novembre. Quindi proviamo a condividerla nel caso il ritrovamento, con seri dubbi, sia davvero avvenuto. Teoricamente è stata trovata a Sissa/Trecasali. È giovane e dolcissima. Presto farà una visita accurata dal veterinario e se non si riceveranno avvisi di ipotetici proprietari precedenti andrà in adozione a chi se ne innamora, e ci vuole poco perché è davvero un amore. Per info e adozione: adozioni@enpaparma.it

Apertura al pubblico: mercoledì 16-20 e sabato 10-13