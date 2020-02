“POLVERE SOTTILE”: storie di Narcotraffico

Share This





















In data 21 febbraio 2020 si svolgerà alle ore 20 e 45 presso l’Auditorium Toscanini (via Cuneo 3 – Parma), un incontro organizzato da LIBERA PARMA unitamente ad alcune Associazioni del Quartiere San Leonardo (Amici della Biblioteca San Leonardo – AVIS San Leonardo – CCV San Leonardo Parma – Comunità Solidale – Intesa San Martino – Manifesto per San Leonardo – Punto di Comunità – Quartiere San Leonardo) dal titolo

L’iniziativa ha lo scopo di affrontare il tema dell’illegalità e della sicurezza partendo dai principali fattori che determinano la grande diffusione di sostanze stupefacenti e, al termine della catena di passaggi illegali, producono la situazione di insicurezza e spaccio diffuso nei quartieri. Il Questore, il Prefetto, il Colonnello della Guardia di Finanza, il Colonnello dei Carabinieri illustreranno le principali vie di smercio della droga e le azioni messe in atto, per arrivare ad una presentazione delle principali azioni messe in atto sul territorio al fine di reprimere/affrontare il problema.

(E’ possibile ancora compilare un questionario che ha lo scopo di raccogliere opinioni ed informazioni sul Quartiere per avere una maggiore consapevolezza di ciò che la popolazione pensa, al fine di avere dati utili al colloquio con le Istituzioni.

I dati sono raccolti in forma anonima.

https://forms.gle/BAYB2tom5jZjTbxd9 )

