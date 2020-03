Share This





















Ristoranti, pizzerie e gelaterie che fanno consegne a domicilio nel rispetto delle misure del DPCM.

Dopo le misure più restrittive per contenere il contagio da Coronavirus, che dallo scorso 11 marzo prevedono la chiusura delle dei bar, gelaterie, pasticcerie e delle attività di ristorazione in generale, l’Assessorato alle Attività Produttive e Commercio in collaborazione con Ascom e Confesercenti si sta mobilitando per pubblicare una lista delle attività che offrono un servizio di consegna a domicilio.

L’idea è quella di facilitare la vita dei parmigiani costruendo un elenco dei negozi che fanno consegne a domicilio e che in questi giorni possono offrire un servizio in più a chi non può uscire di casa.

Sono tanti i ristoranti e i piccoli negozi (e non solo) che si stanno organizzando per offrire un servizio ai proprio clienti, in alcuni casi anziani, a cui più volte il Governo, in questi giorni, ha consigliato di restare a casa per evitare il contagio da Coronavirus.

Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole che ormai conosciamo: mantenere un metro di distanza, se possibile, privilegiare i pagamenti on line e con la prescrizione specifica per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

La lista dei ristoranti, pizzerie, gelaterie che offrono servizio di delivery saranno pubblicate sul portale del Comune di Parma www.comune.parma.it.

L’elenco sarà prontamente aggiornato in base alle richieste che perverranno, basterà indicare il nome dell’attività e il recapito telefonico ed inviarlo alla e-mail a: sviluppoeconomico@comune.parma.it

Ad oggi le attività che hanno aderito all’iniziativa sono:

Peter Pan wine bar 0521 289407

Cantina Canistracci 0521 1472266

L’Acquolina D’Azeglio 0521 289581

Bastian Contrario – pub specializzato in birra artigianale 3478113440

Salumeria garibaldi – gastronomia parmigiana 0521 235606

Festa di rapa – gastronomia vegetariana e vegana 0521 1402018

Salumeria Gastronomia Poletti 0521 487746

Bottega e Cucina – Gastronomia Parmigiana 349 8016405

Gastronomia Orlandini 0521 1759510

La Prosciutteria 0521 234188

La Rocca di Romani 0521 244381

La Salumeria Verdi 0521 208100

Gastro Bar sapori di casa gastronomia 349 2416548

La san leo srl – gastronomia, salumi e pasta fresca 0521 1551753

Tuttisapori di Parma – Gastronomia 0521 966093

Humus Bio Bakery Bistrot 0521 992303

Gastro bar Sapori di Casa 349 2416548

Officina.gastronomica 0521 967327

La Cornetteria 0521 573126

Gelateria Floridita 0521 253604

Gelateria Harnold’s 0521 290794

I due gatti – pizzeria 0521 238901

Pizza e cuore 0521 481412

Pizzeria da Luca 0521 780878

Pizzeria il Profeta 0521 282899

Adamo Pizzeria 0521 939146

Pizzeria Reale 0521 522951

C’è pizza per te 3 – pizzeria 0521 290334

Pizzeria Da Simone 0521 1912181

Pizza Fantasy 0521 257373

Antica Osteria Tre Ville – 0521 272524

Meet Hamburger Gourmet 0521 1713812

La maison di gourmet – 0521 645310

I Love Pesce – 0521 1999008

Corale Verdi – 0521 237912

Corrieri 0521 234426

Gallo d’oro 0521 208846

Curcuma e mango – cucina indiana 0521 271214

i tri siochet 335 6215217

Artai – osteria parmigiana 370 3286861

Ristorante pesce Sea&no 0521 181380

Osteria I Tre Porcellini 0521 957652

Qualunquemente Mangi 0521 1747735

T bone station 800 969826

Ritual Ristorante Messicano & Steakhouse, 0521 929715

Osteria dei Servi 0521 231211

Totò e Peppino (ristorante e pizzeria) 0521 673149

Perlage ristorante 0521 781137

Osteria del Teatro 0521 208455

Ceci Pasta & Shake 0521 1510620