Coronavirus: salgono a 4.000 i casi in regione

Share This





















1.466 a casa. Le guarigioni sono in tutto 134

Salgono a 4.000 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, 478 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. E’ quanto comunica la Regione.

Passano da 13.096 a 14.510 i campioni refertati.

Complessivamente, sono 1.466 le persone le persone in isolamento a casa, perché con sintomi lievi o prive di sintomi. Quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece invece 223, 26 in più rispetto a ieri. Crescono a 134, ieri erano 88, le guarigioni, 117 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 17 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

In crescita però i decessi passati da 346 a 396: 50, quindi, quelli nuovi; per 4 delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici.

fonte ansa