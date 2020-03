Controlli su attività commerciali

Share This





















Per il rispetto del decreto Coronavirus

Nella giornata di domenica Polizia di Stato e Polizia Locale hanno condotto 55 controlli sul territorio del Comune di Parma per la verifica del rispetto delle misure introdotte dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Tali controlli sono stati svolti su pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti), su attività artigianali (pizzerie al taglio, gelaterie, kebab) e su altre attività commerciali. Sono state accertate 3 violazioni sia perché l’attività stava proseguendo oltre le ore 18, sia perché non veniva garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Si è proceduto alla immediata chiusura dei locali ed alla denuncia dei responsabili, ai sensi dell’art. 650 c.p., per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

“Innanzitutto va un grande ringraziamento a donne e uomini della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine – commenta l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa – che anche in questa situazione di emergenza si stanno impegnando, come sempre, con straordinaria professionalità, impegno e dedizione. Un altro grazie va a quei titolari di attività commerciali e di ristorazione che hanno capito il momento, hanno capito che l’obiettivo è evitare assembramenti e quindi stanno facendo rispettare con rigore i dettami del decreto.

Purtroppo però non tutti rispettano le disposizioni e pertanto continueremo con questi controlli con rigore e fermezza. In questo momento è fondamentale la collaborazione da parte di tutti. Mai come oggi i nostri comportamenti incidono sulla vita di tutta la comunità.”