Rinnovo permessi ZTL e Auto Amica Ambiente

Verranno emessi e rinnovati senza doversi recare agli sportelli, basta scrivere email a: permessi@infomobility.pr.it o aaa@infomobility.pr.it .

Infomobility comunica che, in accordo con quanto disposto dal decreto legge del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo per l’emergenza Coronavirus, per limitare il più possibile aggregazioni e assembramenti di persone in luoghi pubblici, tutti i permessi di sosta e transito, compresi quelli Auto Amica Ambiente, da oggi verranno emessi e rinnovati senza doversi recare agli sportelli, ma semplicemente inviando un’email agli indirizzi permessi@infomobility.pr.it o aaa@infomobility.pr.it.

Solo in seguito al nulla osta degli operatori gli utenti potranno effettuare bonifico bancario e successivamente il permesso verrà recapitato direttamente a casa.

Si informa inoltre che gli sportelli di viale Mentana 29/A da lunedì 9 a venerdì 13 marzo saranno aperti al pubblico dalle ore 8:30 alle 14:00. Gli sportelli mobilità del Duc invece saranno aperti con i soliti orari, e quindi lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30 martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.15 alle 13.30.