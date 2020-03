Coronavirus, Medicina e Ganzanigo ‘zona rossa’

Share This





















Ordinanza straordinaria Regione, stop a ingressi e uscite

Il Comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo, nel Bolognese, come Codogno e Vo’: sono ‘zona rossa’ per contenere il coronavirus. Da oggi e fino al 3 aprile aumentano le restrizioni in base all’ordinanza n. 36 del 15/3/20 della Regione Emilia-Romagna che dispone il divieto di allontanamento e di accesso per queste zone. “Dobbiamo evitare altri contagi dentro Medicina”, dice il sindaco Matteo Montanari, ed evitare l’estensione del “contagio verso la Città metropolitana di Bologna”.

Medicina ha poco più di 16mila abitanti ed era già tra i sorvegliati speciali in regione per l’epidemia del coronavirus: nelle scorse settimane era emerso un ‘focolaio’ in una bocciofila del paese frequentata da pensionati. Un caso rimarcato nelle scorse settimane anche dal commissario straordinario Sergio Venturi che aveva segnalato 19 contagiati in un solo giorno tra gli avventori della bocciofila. “Abbiamo capito come il tipo di virus che ha colpito Medicina sia particolarmente aggressivo e contagioso”, dice il sindaco.

L’estrema criticità della situazione di Medicina è nei numeri inviati in Regione dall’Azienda Usl di Imola e dall’ordinario di Malattie infettive dell’Università di Bologna. A Medicina e Ganzanigo, comunica la Regione Emilia-Romagna, “erano presenti 54 casi accertati di Coronavirus, 8 decessi, 22 ricoveri ospedalieri (5 dei quali in terapia intensiva in condizioni critiche) e 24 casi in isolamento fiduciario domiciliare, oltre a 102 soggetti posti in isolamento fiduciario domiciliare a seguito di contatti stretti di casi accertati. Nella nota si sottolinea poi come il fenotipo di malattia riscontrato nei pazienti sia contraddistinto ‘oltre che da una grave e rapida progressione, anche da un’elevata diffusibilità correlata all’alto burden microbico’”. Questo significa che il ceppo di virus che si è diffuso a Medicina è particolarmente aggressivo. Dunque è stato valutato un serio rischio “di rapida diffusione” potenzialmente all’intera area metropolitana bolognese, ad alta densità di popolazione.

Merola: ‘Zona rossa tutela un milione bolognesi’ – “Una scelta coraggiosa e necessaria che abbiamo condiviso e riguarda e tutela tutto il milione di abitanti della città metropolitana di Bologna”. Così il sindaco di Bologna, Virginio Merola, definisce la decisione di istituire Medicina come ‘zona rossa’ anti coronavirus. Una scelta, spiega il primo cittadino, presa “dopo un pomeriggio di continui contatti tra me, il presidente della Regione e il sindaco di Medicina”, al quale “ancora di più in questo momento voglio testimoniare la mia vicinanza”, come “a tutta la popolazione di Medicina”. A loro, conclude Merola, “si chiede uno sforzo ancora maggiore rispetto a quello che tutto il Paese sta compiendo con limitazioni ancora più rigide. Sono sicuro che anche questa decisione contribuirà a vincere la battaglia”.

fonte ansa