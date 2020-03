Parma: oggi 7 i morti e 45 nuovi contagi

Share This





















I decessi in regione sono arrivati a 346, in terapia intensiva 197 pazienti

Salgono a 3.522 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, 429 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 62 (41 uomini e 21 donne), portando il totale da 284 a 346. In totale sono 1.334 le persone in isolamento a casa (+134), mentre quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 197 (28 in più rispetto a ieri). E salgono a 88 (+20) le guarigioni.

I nuovi decessi riguardano 23 residenti in provincia di Piacenza, 17 in quella di Rimini, 7 in quella di Parma, 7 in quella di Bologna, 4 in quella di Reggio Emilia e 4 in quella di Modena. I campioni refertati passano da 12.054 a 13.096.

fonte ansa