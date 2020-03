Ferragnez, la solidarietà dà i suoi frutti: al via i lavori per una nuova terapia intensiva al San Raffaele

Share This





















Il successo della raccolta fondi lanciata da Fedez e Chiara Ferragni a sostegno del San Raffaele ha ottenuto un successo incredibile. Sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di euro e l’ospedale milanese ha fatto sapere di aver già avviato i lavori per una nuova terapia intensiva da campo dedicata all’emergenza Covid-19, resi possibile proprio grazie alla cifra raccolta attraverso le donazioni dei follower dei Ferragnez.

Attraverso la loro pagina social, Federico e Chiara hanno comunicato un’altro risultato. A seguito della loro iniziativa, la piattaforma di crowdfounding GoFoundMe (che ha ospitto la raccolta fondi dedicata al San Raffaele) ha stanziato 250mila euro da devolvere ad altre strutture: in accordo con la coppia sono stati scelti come beneficiari di parte dell’importo (70 mila euro a testa) gli ospedali di Cremona, Bergamo e il Policlinico di Milano. La parte restante andrà, divisa in parti uguali, ad altri 4 nosocomi italiani.

