Non dimentichiamo l’Asiatica del 1969: l’impatto sulla popolazione fu superiore all’attuale livello del coronavisus

Sono passati 50 anni che, in questo tempo super accelerato, paiono secoli e fanno sparire o accantonare i ricordi. Invece è molto utile riportarli alla memoria perché possono ridimensionare isterismi come

quello del coronavirus, un’epidemia che, a confronto dell’Asiatica del 1969, sembra di dimensioni piuttosto ridotte.

Tra la fine del 1969 e l’inizio del 1970, cioè in quell’inverno più freddo dell’attuale, si contarono nel nostro paese 13 milioni di influenzati mentre i morti furono 5 mila. Un periodo legato purtroppo a tristi ricordi personali, infatti in quell’inverno persi mia madre che aveva superato la settantina e due zii ultraottantenni. Ricordo anche

altri anziani deceduti, parenti di miei amici.

Questa epidemia ridimensiona l’attuale, almeno sino ai livelli attuali, ed i decessi che oggi ci farebbero impallidire, all’epoca venivano raccontati con serenità. Saltano però all’occhio alcuni aspetti in comune tra quell’epidemia e quella attuale.

L’epidemia di 50 anni fa nacque ad Hong Kong nel 1968, non dilagò rapidamente in occidente come quella attuale in tempo di globalizzazione, ma impiegò 18 mesi per arrivare in Italia, ieri come oggi, Paese del tutto impreparato.

Anche allora si comprese che la prevenzione sarebbe stata l’arma migliore per arginare l’epidemia. La storia si ripete; fortunatamente ora abbiamo a disposizione un sistema nazionale pubblico, purtroppo in affanno, con a disposizione sempre meno posti letto e con i reparti di terapia intensiva quasi saturi, costretti spesso a non accettare i molto anziani.

Anche l’Asiatica aveva svuotato le fabbriche, gli uffici, i mercati, senza fra l’altro la possibilità del lavoro a domicilio come accade ora per molte aziende. Ma almeno nel 1969, anche grazie all’inesistenza dei social, non si scatenò alcun panico, né particolari psicosi o isterismi, né chiusure di spettacoli, chiese o campi da calcio. Si stava meglio quando si stava peggio, ci sarebbe da osservare se non fosse per le morti causate in tutto il mondo: l’Asiatica causò infatti tra 1 e 2 milioni di decessi.

Purtroppo ora, anche grazie agli errori dei nostri governanti, le cui drastiche misure sono spesso esagerate e ne denotano l’impreparazione e la debolezza, la psicosi verbosa e morbosa della gente ha assunto

dimensioni altrettanto esagerate e sta mettendo l’economia in ginocchio:

si vedono città deserte, imprese in difficoltà, case chiuse pur di schivare il virus; ora, addirittura, l’Italia intera è in zona protetta.

Tutto si ferma per parlare solo di virus. Nemmeno in guerra si parlava solo di guerra; si usciva, si andava a teatro e al bar sotto la minaccia dei bombardamenti, si andava a scuola. Qui invece non si parla d’altro e non si fa altro. Pare di assistere in diretta alla partita col virus, tutto il virus starnuto per starnuto, un’ossessione ipocondriaca di massa. Da settimane i telegiornali sono monografici, la quarantena è diventata quasi un imperativo categorico.

I nostri connazionali sono spesso respinti ai confini, perché siamo considerati gli “untori” d’Europa e schivati come appestati, basti pensare a quella trovata beffarda francese della pizza al coronavirus. I

presidenti di Repubblica e Consiglio hanno rivolto alla nazione messaggi di sostegno e speranza (letti sul “gobbo”) ma a nessuno è venuto in mente di dire con vigore che il paziente zero che ha appestato per primo

Codogno era un tedesco della Baviera, dipendente di una industria di componentistica, che ha due filiali in Italia, venuto nel nostro paese agli inizi di febbraio; e pure nessuno ha detto che i casi in Spagna, Francia e Germania erano anteriori al nostro, solo che in quelle nazioni ha regnato il silenzio.

E’ ora di ritornare a ragionare, ora abbiamo informazioni adeguate per affrontare il rischio con saggezza nel rispetto delle regole indicate dagli esperti, senza farci sopraffare da reazioni irragionevoli che operano in fretta e automaticamente e sono basate su scorciatoie mentali.

Una cosa però accumuna le due epidemie “made in china”, asiatica e coronavirus: un detto che pare sempre valido: “Quando Mao starnutisce, il mondo si ammala”.

L. D.