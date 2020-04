Coronavirus, Venturi: ‘Previsioni difficili ma saremo pronti’

‘Non so nemmeno se il virus tornerà in autunno’

Non ho apprezzato le previsioni sul contagio zero nelle regioni. Tempo fa uno di questi sondaggi dava l’Emilia-Romagna ‘Covid free’ il 25 aprile, mancano cinque giorni e mi sembra improbabile, forse potrà succedere in qualche provincia. L’Italia è lunga e stretta ed è difficile fare previsioni”. L’ha detto Sergio Venturi, commissario regionale ad acta per l’emergenza coronavirus in Emilia-Romagna.

“Ora siamo in una condizione tra il semaforo giallo e verde – ha aggiunto – Prima era decisamente rosso. Sarei contento se nelle prossime settimane arrivassimo vicini al verde. Mi auguro comunque che il 29 maggio (giorno indicato dalla proiezione dell’Osservatorio nazionale sulla Salute come la data in cui l’Emilia-Romagna registrerà zero positivi) la nostra regione sia largamente fuori dall’emergenza”. Venturi ha anche sottolineato di non apprezzare “chi ha affermato che ci sarà una seconda ondata autunnale, minacciando cataclismi da affrontare. Non lo so – ha concluso – Noto solo che in questa seconda fase di malattia il virus è cambiato, ma noi ci faremo trovare pronti e ci saranno sicuramente meno sorprese”.

fonte ansa