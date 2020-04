La Comunità Islamica dona 11.500 euro per emergenza Covid – 19

Share This





















Il sindaco Pizzarotti ha ricevuto in Municipio i rappresentanti della Comunità Islamica di Parma per la consegna dei fondi.

La Comunità Islamica dona 11.500 euro per l’emergenza Covid-19 e ringrazia il Sindaco.

Il sindaco Federico Pizzarotti ha ricevuto questa mattina in Municipio, assieme alla consigliera comunale Nabila Mhaidra, i rappresentanti della Comunità Islamica di Parma, che ha effettuato una donazione di 11.500 euro per sostenere l’emergenza sanitaria Coronavirus.

I rappresentanti della Comunità, Kamel El Garsi, presidente del Centro Islamico di via Campanini, e Fethi Rjaibia, presidente del Centro Islamico di via Cufra, insieme a Mounia El Fasi, rappresentante della Comunità Islamica di Parma e provincia, accompagnati dall’ex consigliere aggiunto Marion Gajda, hanno espresso il desiderio di incontrare il Sindaco anche per ringraziarlo personalmente per tutto l’impegno profuso nella gestione dell’attuale situazione così difficile per la Città e, attraverso di lui, esprimere la propria riconoscenza a tutto il personale sanitario che si sta adoperando alacremente per tutti i cittadini.