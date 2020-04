Share This





















Disponibili due video, grazie alla collaboraziona tra Lorella Zanardo e Assessorato alle Pari Opportunità.

Educazione ai media e alla cittadinanza: due video progettati e realizzati da “Nuovi occhi per i media” (agenzia di Lorella Zanardo)

Grazie alla collaborazione tra Assessorato alle Pari Opportunità, guidato da Nicoletta Paci, con Lorella Zanardo, autrice del libro e docu-film “Il corpo delle donne”, sono disponibili due video progettati e realizzati da “Nuovi occhi per i media”, sul tema dell’educazione ai media per la cittadinanza.

La collaborazione ha preso il via lo scorso anno con un corso di formazione per insegnanti dedicato alla capacità di comprendere e gestire i nuovi media e il loro linguaggio. Prosegue con nuove forme e modalità con la pubblicazione di due video educativi sull’Educazione ai Media, progettati e realizzati da “Nuovi occhi per i media” (agenzia di Lorella Zanardo) il primo introduttivo sul tema e il secondo sui volti delle donne e le modifiche indotte dai media. I video vogliono essere un contributo per coinvolgere le ragazze/i con i temi che a loro interessano e da questi far partire una discussione.

“Molti dei progetti immaginati per l’anno 2020 devono, necessariamente, assumere una nuova forma – afferma Nicoletta Paci, Assessora alle Pari opportunità. Lo scorso anno, come Assessorato alle Pari opportunità, abbiamo realizzato il percorso di formazione Educazione ai media e alla cittadinanza rivolto alle/agli insegnanti ed è stato molto apprezzato. Non sappiamo se potremo proseguire in questo anno e, quindi, arriva questa gradita proposta da Lorella Zanardo. In questo momento in cui sono cambiati gli schemi, i percorsi, i modi di relazionarsi è molto importante dialogare con ragazzi e ragazze e indirizzarli nella comprensione e nell’utilizzo dei media”.

https://www.youtube.com/watch?v=Gu4mNQmRnYE INTRODUZIONE all’EDUCAZIONE ai MEDIA

https://www.youtube.com/watch?v=b12y_lQCy_0 VOLTI e FOTORITOCCO