Ecco il piano di manutenzioni straordinarie di strade, marciapiedi e piste ciclabili, guardrail, ponticelli, approntato da Parma Infrastrutture e approvato dal Comune di Parma per i primi sei mesi del 2020. L’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, ha stanziato 3.500.000 euro per l’anno 2020 per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali e ciclo-pedonali.

“Da metà aprile sono ripartiti i cantieri – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi – dopo l’interruzione di un mese a seguito dell’emergenza coronavirus. In teoria il Comune avrebbe potuto continuare gli interventi previsti nei cantieri all’aperto ma, per diversi motivi, a partire dalla sicurezza dei lavoratori, ha pensato ad una pausa. Ora siamo pronti a dare seguito a vari interventi che potranno proseguire con una certa speditezza a seguito del traffico ridotto, con minori disagi per i cittadini e senza rischi per gli operai”.

Nel periodo da gennaio a metà marzo sono stati eseguiti i seguenti interventi di sistemazione del fondo stradale: in Largo Simonini; Starda Martinella (da rotatoria Largo Simonini a rotatoria Strada Langhirano ); Rotatoria Fleming Colli; Strada Certosino; Viale San Marino (corsia Est da Rustici a Bizzozzero); Viale Bizzozzero (corsia sud da San Martino a rotatoria Montebello). Sistemati anche i marciapiedi in Via XXIVmaggio; Via Budellungo e Via Raffaello. Rifatto anche il fondo in autobloccanti dei seguenti parcheggi in Via Mossini; Via Mattioli e Via Gramsci (contro viale da via Osacca a Caduti del Lavoro ). Interventi edili su ponticelli e banchine stradali hanno riguardato il consolidamento banchina stradale Strada Gazzano e Consolidamento banchina stradale di via Scola. Ripristinati anche diversi guardrail: in strada Veronica; via Canale Naviglio; via Roma; via Mantova (cavalcavia della Ferrovia direzione Parma); via Mantova ingresso tangenziale (Gazzetta di Parma); via Martiri della Liberazione; via Pizzolese e via Vasco da Gama.

Nel mese di aprile sono previsti i seguenti interventi. Asfaltatura fondo stradale e completamento lavori su via Bizzozero; Via Montebello con risanamenti localizzati; viale Rustici, da incrocio Montebello a ponte Dattaro; viale Toschi; Viale Europa, da rotatoria ”Verdi Ricordi”; Viale Europa – cavalcavia Tangenziale. La riqualificazione delle piste ciclabili in Via Fleming, tra Colli e Volturno; Via San Leonardo, tra Tangenziale e Brico Man. Riqualificazione fondo stradale Zona ex Anagrafe con completamento intervento in carico ad IRETI e in Via Cavour completamento rifacimento canalette. A questo si aggiunge il completamento e consolidamento del parapetto sul torrente Parma in Viale M. Luigia

Ultima tranche di lavori a partire dal 4 maggio e fine giugno. Asfaltatura carreggiate stradali: via Montanara, completamento tra via Langhirano e via Aleotti; Viale Caprera a tratti; Viale Maria Luigia a tratti; rotatoria Piacenza – Buffolara; via Buffolara a tratti; Via Emilia EST, corsia Nord; Via Madonnina dell’aiuto e park Campi Stuard; Via Burla, tra Venezia e Carcere; Via Vallazza, tra Baganzola e Chiesa di Baganzola e varie strade di campagna a nord (Puppiola, Moletolo, Baganzolino). Ed è prevista la riqualificazione dei seguenti marciapiedi in via: La Malfa; Einaudi; Togliatti; De Gasperi; Don Sturzo; S. Eurosia; Zanardi; Cenni; Locatelli; Compiani; Brigate Julia; Brigate Garibaldi; Montebello; Battei; Galimberti; Alberti; Curiel; Smeraldo Smeraldi; Passo Buole; Bellini; Dacci; Ferrarini; Bolzoni. A cui si aggiunge la riqualificazione della seguenti piste ciclabili: Emilia Ovest a tratti e via Gramsci; Emilia Est tra Barriera Repubblica e Strada Elevata; Via Mantova da Strada Elevata a Cavalcavia. Contemplata anche la riqualificazione della pavimentazione in cubetti di via Via Cavestro. Il quadro si completa con la ristrutturazione della “Scala Nord cavalcavia FS via Mantova”; la riqualificazione ponticello di Via Martiri della Liberazione”, con posa nuovo tubo; riqualificazione ponticello strada S. Donato, ricostruzione muri di testata e nuovo guard-rail e riqualificazione ponticello strada Valera di Sotto, con posa nuovo scatolare.