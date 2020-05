Cibus rinviata a maggio 2021 a Parma

Share This





















A settembre 2020 un forum in ‘presenza’ e in streaming

Slittata inizialmente da maggio a settembre 2020 causa coronavirus, la XX edizione del Salone internazionale dell’alimentazione Cibus è stata riprogrammata al prossimo anno, dal 4 al 7 maggio 2021. La decisione è stata presa da Fiere di Parma e Federalimentare, in accordo con Agenzia Ice e le aziende della filiera agroalimentare.

L’annuncio oggi in una videoconferenza coi protagonisti del settore. A settembre di quest’anno si terrà però a Parma un nuovo appuntamento, un forum dedicato alle sfide che l’emergenza sanitaria pone al settore del ‘food’ e ‘beverage’: sarà sia fisico – con un protocollo ad hoc per garantire distanze e sicurezza in era Covid – sia in streaming. Domani parte invece una vetrina online per le aziende espositrici.

Per lo svolgimento di Cibus, spiegano gli organizzatori, “è stato constatato che non esistono le condizioni oggettive per poter garantire uno svolgimento del Salone nel mese di settembre, mantenendo gli standard qualitativi e quantitativi di incoming, soprattutto estero, al livello delle abituali aspettative delle aziende espositrici, degli stakeholder e dei partner istituzionali”.

fonte ansa