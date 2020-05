Coronavirus: Usa, altri 1.800 morti in un giorno. Oltre 1.500.000 casi in Europa

Share This





















Il totale dei decessi sale a quasi 65mila

I dati nel mondo sulle vittime e i casi di coronavirus sono in continuo aggiornamento.

I casi di contagio da coronavirus hanno superato 1.500.000 in Europa, secondo un conteggio dell’Afp.

USA – Gli Stati Uniti hanno riportato ieri oltre 1.800 in 24 ore a causa del nuovo coronavirus, in leggero calo rispetto ai giorni precedenti, secondo il conteggio della Johns Hopkins University continuamente aggiornato. Questi 1.883 decessi portano il bilancio totale dell’epidemia negli Stati Uniti a oltre 64.700 vittime. È il prezzo più pesante pagato da un Paese in valore assoluto, anche se proporzionalmente alla sua popolazione Belgio, Spagna, Italia, Regno Unito o Francia sono maggiormente colpiti. Gli Stati Uniti hanno anche il maggior numero di persone con diagnosi di Covid-19, con oltre 1,1 milioni di casi registrati ufficialmente. Quasi 165.000 persone vengono dichiarate guarite. Per tre giorni, i bilanci americani delle 24 ore avevano ripreso a salire, con decessi giornalieri tra i 2.000 e i 2.500. I rapporti giornalieri negli Stati Uniti non sono scesi al di sotto dei 1.000 morti nell’ultimo mese.

INDIA – L’India registra il record di nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: ne sono stati registrati 2.293. Lo rende noto il ministero della Salute, secondo quanto riporta la Cnn. In tutto il paese ci sono almeno 37.366 casi e 1.218 morti. Il lockdown, che sarebbe dovuto finire domani, è stato esteso di altre due settimane, anche se ci sarà un allentamento delle restrizioni.

PAKISTAN – In Pakistan sono stati superati i 18.000 casi di coronavirus, dopo i 1.275 registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime in totale sono 417, secondo le cifre fornite dalle autorità. Ieri c’è stato il record di vittime in un giorno, 32. Le province del Punjab e del Sindh sono le aree più colpite, con oltre 13mila casi.

TUNISIA – La Tunisia registra nelle ultime 24 ore altri 4 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 998 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi sono 41, mentre i guariti sono saliti a 316. I pazienti in rianimazione sono 24. La Tunisia allenterà le misure di lockdown a partire dal 4 maggio.

SPAGNA – In Spagna si registrano 276 nuove vittime per coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della sanità nel bollettino quotidiano, secondo quanto riporta El Pais. In leggero calo rispetto ai 281 del giorno prima. I nuovi contagi sono 1.147, 2.570 i guariti. Il totale dei contagi è 216.582 e quello dei guariti 117.248. Il totale delle vittime è 25.100.

CINA – La Cina ha registrato venerdì un solo nuovo caso accertato di contagio da Covid-19, risultato peraltro importato: la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), che ha escluso ulteriori decessi, ha segnalato 20 asintomatici, saliti così a totali 989, tutti sotto osservazione medica. Le infezioni complessive si sono attestate a 82.875, di cui 557 pazienti ancora in cura, 77.685 guariti a 4.633 decessi. I casi importati, tra le fonti di maggior timore in relazione a una seconda ondata di contagi, sono saliti a 1.671, di cui 1.207 risoltisi con la guarigione e 464 sotto trattamento medico, comprensivi di 7 casi in gravi condizioni.

RUSSIA – Nuovo record di contagi in 24 ore in Russia: sono quasi diecimila (9.623). Lo hanno reso noto le autorità. In totale ci sono oltre 124mila casi e 1.222 morti. A Mosca, dove ufficialmente ci sono 57.300 casi, il sindaco Sergei Sobyanin ha riferito che “in base a test effettuati su vari gruppi il numero reale di contagiati è intorno al 2% della popolazione”, ossia 250mila persone.

FRANCIA – Lo stato d’emergenza sanitaria in Francia per la pandemia da coronavirus è stato prorogato fino al 24 luglio. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Olivier Véran.

fonte ansa