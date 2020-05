Lavoro e sostegno al reddito, arriva un pacchetto di 44 norme: dal rinnovo della Cig al nuovo Rem

Share This





















Stop licenziamenti per altri 3 mesi, 600 euro di bonus babysitter

Un pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro. E’ quello contenuto in una prima bozza del decreto, anticipato oggi dalla stampa con le nuove misure anticoronavirus che dovrebbe andare in Cdm entro metà settimana. Si va, come annunciato, dal rinnovo delle misure già previste con il decreto Cura Italia, come Cig e cassa in deroga all’introduzione del nuovo Rem, il reddito di emergenza. Confermato lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti. Previsti altri 15 giorni di congedi speciali e altri 600 euro di bonus babysitter.

Chi a inizio emergenza ha licenziato per “giustificato motivo oggettivo” potrà ritirare il recesso facendo contestualmente richiesta di Cig in deroga dalla data del licenziamento, a prescindere dal numero di dipendenti dell’impresa. Lo prevede la bozza del nuovo decreto economico anti-Coronavirus. La misura vale per i rapporti di lavoro interrotti tra il 23 febbraio e lo stop ai licenziamenti, in vigore dal 17 marzo. Il rapporto di lavoro sarebbe quindi ripristinato “senza soluzione di continuità” e “senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.

fonte ansa