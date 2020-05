Primo Maggio: Ambra conduce l’appuntamento a Roma per il terzo anno

Share This





















Sarà Ambra, per il terzo anno consecutivo, alla guida del Concertone del Primo Maggio di Roma, che quest’anno si sposta, per le restrizioni dovute al coronavirus, in tv con un concerto dal vivo in prima serata su Rai3 – dalle 20 alle 24 -e in contemporanea su Radio2 (con la conduzione di Gino Castaldo e Ema Stokholma).

L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, sarà condotto da Ambra dal Teatro delle Vittorie a Roma, con le esibizioni live dall’Auditorium Musica per Roma e da altri luoghi italiani scelti dagli artisti.

Nel cast Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero. E Poi Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. Anche Sting si unisce al cast musicale del Concertone, in versione show televisivo causa coronavirus, esibendosi dal suo studio a Londra. E ci sarà anche il contributo di Patti Smith

Lo speciale Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro sarà trasmesso su RaiPlay e avrà anche un canale dedicato per la lingua dei segni (Lis) per le persone non udenti.

fonte ansa