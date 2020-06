Come rimettersi in forma? Il programma in 10 mosse

Share This





















Il programma per rimettersi in forma prevede uno stile di vita sano, movimento costante e i giusti esercizi: ecco tutte le dritte su come rimettersi in forma in una settimana o in un mese, in base alle esigenze di ciascuno di noi!

Rimettersi in forma in poco tempo è possibile con il programma giusto. Che abbiate 20, 40 o 50 anni, con uno stile di vita sano e gli esercizi adeguati, potrete tornare a sfoggiare un fisico più tonico! Se rimettersi in forma in una settimana non è facilissimo, in un mese potrete riuscirci con maggiore facilità, seguendo il programma e gli esercizi che vi consigliamo qui di seguito.

In linea generale, si può dire che le regole da seguire sono tutte accomunate dalla classica combinazione, sempre vincente: per dimagrire, la dieta e l’allenamento sono fondamentali. Occorre cioè mangiare le giuste quantità e a basso contenuto di grassi saturi + fare attività fisica; ripeterle e rinfrescare la memoria non può che essere utile. Ecco qui di seguito tutte le dritte e i conigli utili per rimettersi in forma in poco tempo e sfoggiare un corpo da urlo!

Se il vostro obiettivo è quello di rimettervi in forma in un tempo rapido, ad esempio in una settimana, dovrete puntare su di una dieta-lampo su base proteica: questo tipo di dieta aiuta a perdere peso velocemente, ma ha un programma che non può essere portato avanti troppo a lungo. Inoltre, è fondamentale accompagnarla a un allenamento intensivo con un programma preciso e mirato.

Certo, in una settimana potrete perdere qualche chilo, ma non fare miracoli! Se invece disponete di almeno un mese di tempo per rimettervi in forma, provate a seguire con attenzione i suggerimenti qui sotto.

1. Il programma ideale per rimettersi in forma: comincia dalla colazione

Iniziare la giornata con una colazione ricca (con la giusta dose di carboidrati, lipidi e proteine) è il primo step fondamentale per da seguire per rimettersi in forma. Non solo una ricca colazione dà al corpo l’energia necessaria per mettersi in moto, ma riduce notevolmente la fame lungo l’arco della giornata.

2. Segui una dieta sana e ricca di frutta e verdura

Che si tratti di colazione, spuntino, pranzo o cena, qualsiasi piano alimentare per rimettersi in forma prevede nel suo programma giornaliero frutta (con qualche limitazione) e verdura a volontà. Questi cibi apportano vitamine, minerali e fibre. La frutta aiuta ad avere energia per la giornata, ma – dato il suo alto contenuto di zuccheri – non va consumata in eccesso. La verdura, invece, ha pochissime calorie e consumarla cruda aumenta il senso di sazietà.

3. A 20, 40, 50 anni, la chiave per rimettersi in forma è sempre quella: variare la dieta!

Che abbiate 20 come 50 anni, il segreto per rimettersi in forma starà sempre nel variare il più possibile con gli alimenti della tua dieta. Reinventare il menù tutti i giorni con gusto e piacere salva dalla tremenda sensazione di sacrificio che impone l’essere a dieta. In questo modo cucinare e assaporare i vostri piatti sarà un piacere, potete scegliere tra i seguenti alimenti per aiutare una più rapida accelerazione del metabolismo e perdere peso più in fretta.

4. Una piatti piccoli, un piccolo trucco psicologico da non sottovalutare!

Potrebbe sembrare una considerazione superficiale e insignificante, ma di fatto si tratta di un piccolo escamotage che può aiutare non poco: consumando i pasti in piatti di piccole dimensioni infatti, le porzioni saranno ridotte, ma si avrà l’impressione di mangiare delle porzioni più importanti e di conseguenza si abituerà lo stomaco a mangiare di meno. A 40 o 50 anni, probabilmente, questo processo richiederà più tempo, ma alla fine funzionerà e riuscirete a rimettervi in forma!

5. Fai sport in modo costante e scegli gli esercizi giusti per te

L’attività fisica è importantissima per rimettersi in forma: stabilire un buon programma di esercizi potrà aiutarvi a perdere peso e tonificarvi. Se non avete il tempo di andare in palestra, sono tantissimi i modi in cui potrete esercitarvi! Va benissimo anche una passeggiata di 30 minuti, basta scendere alla fermata precedente del bus oppure evitare di prendere la macchina per ogni minimo spostamento o ancora eliminare completamente l’uso dell’ascensore. In alternativa, prova questi semplici esercizi da fare a casa mentre guardi la tv:

6. Bevi almeno due litri d’acqua al giorno

Bere molta acqua, magari aggiungendo qualche goccia di puro succo di limone – dalle mille proprietà detox – è fondamentale per depurarsi e rimettersi in forma: non solo diventerà una bevanda dal gusto gradevole, ma apporterà tutti i benefici della vitamina C. Senza dimenticare che aiuta a eliminare la ritenzione idrica!

7. Un buon sonno, un vero toccasana per rimettersi in forma

È dimostrato che chi di notte dorme 7-8 ore ha più facilità a mantenersi in forma. Quindi, la parola d’ordine per rimettersi in forma è: dormire, dormire e ancora dormire! No alle ore piccole e agli spuntini di mezzanotte, che di certo non aiutano a dimagrire né a combattere l’insonnia…

8. Bevi tisane! Sono un ottimo alleato per rimettersi in forma in modo naturale

Oltre al fatto che riscaldano nei giorni più freddi, le tisane possono essere utili non solo per rilassarsi, ma anche per sgonfiare e depurare l’organismo. Prediligete quelle allo zenzero: un vero toccasana per la linea!

9. Scegli un pasto sano per i pranzi in ufficio: privilegia la schiscetta!

Portarsi il pranzo in ufficio: invece di andare a mangiare al ristorante o al bar tutti i giorni o sgranocchiare qualcosa velocemente (magari uno snack-spazzatura) durante la pausa pranzo, meglio privilegiare la ‘schiscetta’, il pasto fai-da-te preparato con le giuste dosi a casa, e in cui non dovranno mai mancare frutta, verdura e – perché no? – qualche mandorla o noce da spizzicare quando ci prende la fame…

10. Tieni il peso sotto controllo

Per controllare i progressi della vostra rimessa in forma, la bilancia è un’ottima alleata. Per restare motivati e non cedere alle tentazioni, pesarsi e misurarsi è fondamentale, ma non deve diventare un’ossessione: è sufficiente una volta a settimana e, possibilmente, sempre alla stessa ora!

