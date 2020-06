Da lunedì 29 lavori in via Trieste

Share This





















Per la riqualificazione Servizi gas, luce ed acqua

Da lunedì 29 giugno via Trieste sarà interessata da un intervento finalizzato alla risoluzione urgente di problematiche di funzionamento e vetustà dei sottoservizi in particolare alla rete Gas. I lavori sono a completamento dell’intervento dell’estate scorsa.

Per arrecare minor difficoltà ai residenti e agli esercizi commerciali presenti, i lavori interesseranno progressivamente tratti di strada ben definiti.

Per esigenze specifiche legate alle consegne di merci o altro i fornitori potranno contattare: IRETI – Centralino: 0521 2481 – Impresa 3357567181 o GLOBAL Service: 0521 775564

I lavori del nuovo tratto partiranno lunedì 29 giugno dal civico 41 di via Trieste e si svilupperanno su 3 Fasi consecutive in direzione dell’incrocio con Via Venezia.

Il tratto sarà interessato anche da conseguenti lavori di asfaltatura che inizieranno il 13 luglio per poi susseguirsi ai nuovi tratti realizzati da IRETI. Durante i ripristini degli asfalti verrà sempre garantito l’accesso ai mezzi di cantiere, ai residenti ed alle attività commerciali.

Modifiche temporanee alla viabilità previste

L’intervento comporterà l’istituzione del divieto di circolazione per i tratti di volta in volta interessati dai lavori secondo il seguente schema:

FASE 1 (IRETI) Dal 29/06/2020 al 25/07/2020: Divieto di circolazione in Via Trieste da Via Trieste civ. 41 a Via Bassano del Grappa inters. escl. Via Cividiale del Friuli : rimozione stalli di sosta e istituzione doppio senso di marcia

Via Cividiale del Friuli è utilizzata come bypass a doppio senso, perciò sarà destituita la sosta

Per diminuire al massimo i disagi dei commercianti e dei residenti che potranno percorrere la via, le asfaltature, conseguenti ai lavori di IRETI, seguiranno progressivamente le varie fasi:

FASE 1 (Asfalti) Dal 13/07/2020 al 26/07/2020: da via Palermo al civ. 41 di via Trieste

Dal 25/07/2020 al 08/08/2020: tratto finito da IREN nella FASE 1 FASE 3 (Asfalti) Dal 10/08/2020 al 11/09/2020: tratto finito da IREN nella FASE 2 e nella FASE 3

L’incrocio via Trieste/via Venezia verrà riaperto con accesso regolare il 12 settembre 2020.