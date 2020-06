Servizi Estivi 2020

Share This





















Al via i Centri Estivi fascia 0 3. Iscrizioni dal 25 al 29 giugno.

Con le integrazioni alle Linee Guida sulle attività estive al via anche per la fascia 0-3 il Servizio Estivo 2020. Anche per i bambini provenienti dai nidi d’infanzia e spazi bambino comunali sono aperte le iscrizioni per un Servizio Estivo gestito da ParmaInfanzia S.p.A. esclusivamente con la procedura online dal 25/06/2020 al 29/06/2020.

I Servizi Estivi si terranno presso: i nidi Pifferaio Magico, le Nuvole, Zucchero Filato e Girasoli secondo gli accorpamenti previsti nel bando.

Ci si può iscrivere con credenziali SPID utilizzando la nota precompilata scaricabile al link: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Servizi-Educativi.aspx nella stessa sezione del portale del Comune di Parma si trovano le informazioni relative a turni e calendario, sedi attive e relativi accorpamenti, importo della retta calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare richiedente con riferimento alla mensilità di marzo 2020.

La domanda dovrà contenere i seguenti allegati:

– Scheda sanitaria minori che dovrà essere consegnata il primo giorno di centro estivo

– Patto di responsabilità reciproca che viene sottoscritta con il modulo

Il sistema dopo la compilazione corretta produrrà ricevuta in formato pdf con numero di protocollo.

Non sono previsti rimborsi e/ o detrazioni per mancata frequenza totale o parziale.

L’ammissione ai servizi estivi non è subordinata all’ordine di arrivo della domanda, ma deve obbligatoriamente rispettare l’inoltro entro i termini ( ore 23.59 del 29 giugno) del Bando. I posti disponibili saranno assegnati in base ai criteri stabiliti dal bando.