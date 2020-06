Share This





















Gastone forse aveva una famiglia, poi è arrivato l’abbandono in strada, è stato soccorso in condizioni precarie con una ferita sotto il petto imputabile a uno sparo di un fucile da caccia… Porta anche sul corpo diverse vecchie cicatrici. Gastone è stato curato e ha reagito dimostrando una straordinaria volontà di vivere. Ora ha bisogno di una famiglia amorevole e affidabile per recuperare la serenità e la fiducia negli umani. Gastone è un cane allegro e dolcissimo, molto docile va d’accordo con tutti e ama tanto il contatto umano e le passeggiate. Si affida microchippato e vaccinato. Per adottare Gastone: ENPA PARMA 3470361628 oppure scrivere a: adozioni@enpaparma.it