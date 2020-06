Obiettivo tricolore, tappa in piazza Garibaldi, della staffetta paralimpica

Share This





















Ha fatto tappa a Parma “Obiettivo Tricolore”, la grande staffetta che vede impegnati oltre 50 atleti paralimpici, tra cui il campione Alex Zanardi, che si passeranno di mano in mano il testimone partendo da nord, ai confini con la Svizzera, per arrivare a Santa Maria di Leuca.

L’iniziativa vuole rappresentare proprio l’Italia che riparte, dimostrando che si può resistere e lottare per costruire un futuro nuovo, dopo l’emergenza acuta legata alla pandemia di coronavirus.

Le due atlete paracicliste, impegnate nella staffetta “ Obiettivo Tricolore” sono statte accolta dal Sindaco Federico Pizzarotti, dal Vicesindaco e Assessore allo Sport, Marco Bosi, dal Prefetto Antonio Lucio Garufi e dall’Assessora all’Educazione, Ines Seletti.

Le atlete, provenienti da Milano, hanno passato il testimone a Veronica Frosi e Ana Maria Vitelaru che, nella giornata di domani, a bordo della loro handbike, proseguiranno il percorso partendo da Reggio Emilia insieme a Andrea Meschiari, paraciclista reggiano, e raggiungeranno Varano de Melegari dove li aspetterà il Campione Italiano della Nazionale di Paraciclismo Alex Zanardi. Nel loro percorso saranno “scortate” dai giovani ciclisti dell’Onec Team Parma Asd, ciclisti della val Ceno.

La staffetta organizzata da Obiettivo3, progetto ideato da Alex Zanardi, mira a incentivare e sostenere le persone con disabilità all’attività sportiva, e vede impegnati oltre 50 atleti paraolimpici in due settimane, dal 12 al 28 giugno. Gli atleti si passeranno il testimone in un viaggio a tappe lungo l’Italia da nord a sud per lanciare un messaggio di rinascita attraverso lo sport. Il percorso partito ai confini della Svizzera prevede come approdo Santa Maria di Leuca, dove verrà issata la bandiera tricolore.