Boyka è un dolcissimo giovane pitbull, microchippato e sterilizzato, che ha bisogno di una famiglia responsabile e amante della razza. Boyka è affettuoso e ha un ottimo rapporto con le persone, è seguito da educatori che costantemente lo sottopongono a esercizi di comportamento e socializzazione. Boyka adesso aspetta la sua occasione per vivere una vita serena e dignitosa, con una famiglia amorevole che lo rispetti come merita. Per adottare Boyka: Enpa Parma 3470361628 oppure adozioni@enpaparma.it