EROI, NON EROI, ANTIEROI (A proposito di un articolo uscito su un importante quotidiano, qualche giorno fa…)

Share This





















E ci risiamo. Rallentata l’emergenza, per dir così, dopo elogi da varie parti, politiche, religiose e via dicendo, nei confronti dei docenti di scuola, eroi per alcuni, soprattutto per la capacità e la buona volontà nel gestire, senza nessuna obiezione, la continuazione del proprio lavoro, con mezzi non solo innovativi, ma anche mai utilizzati in modalità così totalizzanti dai colleghi docenti in questi anni, (non essendoci stata mai una situazione di questo tipo nella didattica scolastica), dicevo, rallentato il lockdown, ecco riapparire articoli e dibattiti sui docenti che, si puntualizza, non sono eroi, alla stregua dei medici, infermieri, forze dell’ordine, eccetera eccetera.

Sì, quelle figure professionali, qui citate, sono state eroiche, se vogliamo dire cosi, perché, per i sanitari, in contatto diretto con gli sfortunati pazienti di Covid-19, e per le forze dell’ordine in quanto capaci per il bene di tutti, di far rispettare regole per la salvaguardia di sé e degli altri.

E gli insegnanti? Beh, loro a casa, sì con la didattica a distanza subito attivata e proseguita fino alla fine dell’anno scolastico, con le consuete e non ridotte riunioni varie, ma sempre da casa, magari seduti sul divano, in relax… Fin dall’inizio della pandemia e del telelavoro, il 95 percento dei docenti ha sempre ribadito il desiderio di lavorare in presenza, cioè nelle condizioni secolari dell’insegnamento scolastico. Dunque? Forse lo dicevano solo per farsi belli davanti all’opinione pubblica, davanti alle famiglie, sotto sotto, pensando:”intanto siamo comodi a casa…”. Io questo non credo proprio, e posso dimostrarlo: non sono e non sono stati in questo frangente, i docenti a chiudere le scuole, ma un Decreto del Capo del Governo urgente, che viene emesso quando ovviamente c’è una urgenza, e su questa nessuno può far contestazioni di qualunque tipo. Quindi? Per essere Eroi i colleghi insegnanti avrebbero dovuto violare quarantene, regole, magari andando davanti alle scuole, gridando:” fateci entrare e fate tornare i ragazzi in classe!” solo a questo punto sarebbero rientrati nella categoria così sbandierata, di Eroi pubblici? Credo proprio di no; sarebbero stati solo incoscienti, contrari alla Leggeli, e non rispettosi delle regole promulgate da uno Stato di Diritto. Anzi forse sarebbero divenuti per l’opinione pubblica, e in quel caso giustamente, untori di manzoniana memoria, perché avrebbero messo a repentaglio le vite proprie e degli altri.

Lasciamo quindi stare gli Eroi, che la storia ha spesso dimostrato di essere stati talvolta controproducenti, più che salvifici, e guardiamo in faccia la questione; vogliamo proprio dare un appellativo agli insegnanti: ecco possiamo chiamarli ‘AntiEroi’, cioè persone normali, liberi dall’oppressione di sentirsi straordinari per forza, ma nemmeno denigrati sulla base di soffi di vento, improvvisi, ingiustificati, e offensivi. Non-Eroi è un apprezzamento puro e semplice, emotivo, non valutabile, Anti-Eroi, come ci ha insegnato la letteratura italiana, almeno dall’Unità d’Italia, sono tutte le persone che vivono questo nostro tempo, lavorando normalmente, risolvendo per quanto possibile i problemi contingenti, e cercando almeno di dare un esempio di vita semplice, senza ‘aurea’ di straordinarietà, che male si adatta al lavoro di accompagnare, con tutte le difficoltà del caso, i futuri uomini e donne, nella durezza della vita.

Prof. Claudio Bennati