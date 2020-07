Peugeot e-Traveller: il nuovo mezzo commerciale 100% elettrico

Share This





















Peugeot presenta il nuove e-Traveller, veicolo 100% elettrico che fa della versatilità e della praticità il suo vanto. Declinabili in molteplici versioni, sarà disponibile a partire dal secondo semestre 2020

Peugeot mostra il suo nuovo e-Traveller, un multispazio a zero emissioni, molto versatile e capace di rendersi utile in ogni frangente. Sono due le versioni dedicate al trasporto di persone: Shuttle e Multispace. Shuttle è quella dedicata ai professionisti e operatori del trasporto di persone (taxi, NCC, shuttle per alberghi, aeroporti, ecc.) ed è disponibile negli allestimenti Business (da 5 a 9 posti) e Business VIP (da 6 a 7 posti), quest’ultima anche con configurazione salotto con 4 sedili singoli disposti l’uno di fronte all’altro, come un vero salotto. La variante Shuttle del veicolo ha un accesso facilitato con porte laterali scorrevoli e automatiche, e privacy elevata con vetri oscurati (70% di opacità) e super-oscurati (90% di opacità). La Multispace è invece dedicata al trasporto combinato ed è disponibile negli allestimenti Active e Allure, disponibili da 5 a 8 posti. Presente il Grip Control, con cui si possono selezionare varie modalità di trazione con il comando sulla consolle centrale scegliendo tra: Neve, Fango, Sabbia e ESP off.

Tre varianti di lunghezza

Sono tre le varianti di lunghezza: Compact da 4,61 metri, Standard da 4,96 metri e Long da 5,31 metri. Tutte e tre beneficiano dell’altezza contenuta del veicolo (1,90 metri), che permette l’accesso alla maggior parte dei parcheggi sotterranei. L’abitabilità eccezionale è in grado di trasportare fino a 9 persone con un volume del bagagliaio di 1.500 litri o fino a 5 persone con 3.000 litri. Il bagagliaio arriva a un massimo di 4.900 litri con i sedili di seconda e terza fila totalmente rimossi.

Motore

Il nuove e-Traveller si basa sulla piattaforma modulare EMP2 e adotta una motore elettrico da 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima. Questo garantisce le seguenti prestazioni: accelerazione 0-100 km/h in 13,1 secondi e velocità massima di 130 km/h. L’e-Traveller è il primo modello di Peugeot a proporre una doppia offerta in termini di autonomia, proponendo due diversi tagli per la batteria agli ioni di litio che può essere da 50 o da 75 kWh. La batteria da 50 kWh, abbinabile alla carrozzeria Compact, Standard e Long, assicura un’autonomia fino a 230 km (misurata su ciclo WLTP). La batteria da 75 kWh invece, disponibile sulle versioni Standard e Long, fissa l’autonomia massima a 330 km (WLTP).

Tempi di ricarica

Il nuovo mezzo della Casa francese offre due tipi di caricabatterie di bordo: di serie vi è il monofase da 7,4 kW, mentre in opzione è disponibile un caricatore trifase da 11 kW. I tempi di una ricarica completa variano dalle 47 ore con presa domestica classica (8A) per la batteria da 75 kWh alle 7,5 ore per la stessa batteria con l’utilizzo di una Wall Box 11 kW. La ricarica con una colonnina pubblica da 100 kW a corrente continua, invece ha questi tempi: l’80% della ricarica si completa in 30 minuti (batteria da 50 kWh) o in 45 minuti (batteria da 75 kWh).

Prezzi

I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma l’e-Traveller sarà commercializzato in Italia a partire dal secondo semestre 2020.

