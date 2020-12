PRESIDENTE MATTARELLA, QUELLO CHE È VERGOGNOSO!

Share This





















Mi scusi Presidente Mattarella, ma con tutto il rispetto, personalmente non reputo vergognoso il commerciante che non fa uno scontrino o un artigiano che non rilascia una fattura.

Reputo molto più VERGOGNOSO, in un Paese civile, i VITALIZI e le PENSIONI D’ORO, l’enorme tasso di CORRUZIONE della POLITICA, le AUTO BLU e tutti i PRIVILEGI della CASTA.

Vergognosi sono i PONTI che CROLLANO e i TERREMOTATI che da anni vivono ANCORA NEI CONTAINER.

VERGOGNOSI sono 500 Euro di pensione per chi ha lavorato una VITA e i 1000 euro di stipendio per chi si fa il CULO in FABBRICA.

VERGOGNOSO è la Terra dei FUOCHI, L’ILVA di Taranto e il rogo della THYSSEN.

VERGOGNOSO è che ogni volta che PIOVE si contano i MORTI.

VERGOGNOSO è L’IMPUNITÀ DILAGANTE, i GIUDICI CORROTTI e le sentenze PILOTATE.

VERGOGNOSI sono i processi che finiscono in PRESCRIZIONE.

VERGOGNOSO è strappare i BAMBINI alle loro FAMIGLIE, per farci SOLDI.

VERGOGNOSO è la PROPAGANDA, il TRAFFICO e il LUCRO sulla PELLE dei MIGRANTI.

VERGOGNOSO sono i QUATTRO MILIARDI di Euro regalati ad una BANCA PRIVATA. VERGOGNOSO è tenere in piedi L’ALITITALIA e BUTTARCI dentro MILIARDI.

VERGOGNOSO è attendere SEI MESI per una TAC.

VERGOGNOSE sono le BUONE USCITE MILIONARIE ai dirigenti che DISTRUGGONO le AZIENDE.

VERGOGNOSI sono quelli che dovrebbero PUNTARVI il DITO CONTRO scrivendo LA VERITÀ e invece si PROSTRANO come ZERBINI AI VOSTRI PIEDI (vedi il FATTO QUOTIDIANO di TRAVAGLIO.) VERGOGNOSO sono i MAIALI ALL’INGRASSO dentro il PALAZZO mentre fuori manca L’ARIA.

VERGOGNOSO È SPACCIARSI PER un PAESE CIVILE DEL VENTUNESIMO SECOLO.

VERGOGNOSO, Egregio Presidente, è quando gli ANZIANI rovistano nei CASSONETTI per cercare QUALCOSA da MANGIARE e gli IMPRENDITORI si IMPICCANO perché non riescono a PAGARE gli STIPENDI ai loro DIPENDENTI… AGGIUNGEREI che è VERGOGNOSO togliere la PENSIONE di REVERSIBILITÀ a persone COMUNI, quando ai POLITICI viene dato VITALIZIO e PENSIONI D’ORO fino ALL’ENNESIMA GENERAZIONE. E ci sarebbe MOLTO e MOLTO ALTRO…

PERCIÒ proprio non saprei chi È che RUBA DI PIÙ. E PER LEI, PRESIDENTE MATTARELLA, COS’È VERGOGNOSO?