Sampdoria batte Parma 2-0

Secondo successo consecutivo e decimo posto in classifica per la Sampdoria mentre prosegue il momento difficile del Parma penultimo e al quarto ko nelle ultime cinque uscite. Nel prossimo turno i ducali giocheranno a Napoli mentre i blucerchiati ospiteranno la Juventus.

Vittoria della Sampdoria che espugna il Tardini grazie alle reti siglate nel primo tempo da Yoshida e Keita. Prima frazione ben giocata dalle due squadre con la Sampdoria che trova i gol e il Parma i legni con Kucka e Gervinho. Nella ripresa il match cala d’intensità e gli ospiti controllano la reazione ducale senza troppi patemi.

90′ + 4 Finisce qui! Parma-Sampdoria 0-2.

90′ + 2 Calcio di punizione guadagnato da Ekdal in zona mediana. Sugli sviluppi dell’azione Ricci si rifugia in calcio d’angolo.

90′ Tre minuti di recupero.

89′ MInuti finali con la Sampdoria che appare in gestione del risultato.

87′ Ripartenza di Verre che Jankto e Torregrossa non riescono a concretizzare. Corner guadagnato dalla Samp che rimane in zona d’attacco.

87′ Sostituzione nel Parma, entra Ricci ed esce Pezzella.

85′ Cross profondo di Pezzella, Augello vince il duello aereo con Conti e allontana il pericolo.

83′ Cambio nella Sampdoria, dentro Ekdal al posto di Adrien Silva.

83′ Sostituzione nella Sampdoria, entra Jankto ed esce Candreva.

81′ Calcio di punizione guadagnato da Verre ai 20 metri. Buona posizione per i tiratori doriani.

81′ Sostituzione nel Parma, entra Mihaila ed esce un acciaccato Karamoh.

79′ Lancio di Kurtic a cercare l’inserimento sul secondo palo di Conti. Pallone di poco impreciso.

77′ Colpo di testa sul fondo di Kucka bravo nell’inserimento in area meno nella precisione.

75′ Kurtic scodella sul secondo palo, sponda aerea di Cornelius preda della difesa di Ranieri.

73′ Gervinho controlla in area ma perde il possesso della sfera complice il decisivo ritorno di Adrien Silva, sul proseguo destro dalla distanza di Brugman che non impensierisce Audero.

72′ Cross basso di Kurtic allontanato da Yoshida. Riprende vigore l’azione del Parma dopo diversi minuti di marca doriana.

71′ Cambio nella Sampdoria, dentro Verre al posto di Ramirez.

71′ Sostituzione nella Sampdoria, entra Torregrossa ed esce Quagliarella.

68′ L’ingresso di Damsgaard sembra aver ridato equilibrio alla Sampdoria ora in campo con un centrocampo a quattro e Ramirez alle spalle di Quagliarella.

67′ Sostituzione nel Parma, entra Brugman ed esce Grassi.

65′ Imbucata di Damsgaard che libera in area Quagliarella. Cross del capitano doriano da posizione defilata ribattuto da Iacoponi.

63′ Calcio di punizione guadagnato da Damsgaard sulla trequarti. Buon impatto sulla partita del centrocampista danese.

61′ Occasione Parma! Cross di Grassi allontanato al limite dell’area, sinistro al volo di Kucka che costringe Audero alla deviazione in tuffo.

59′ Occasione Sampdoria! Sugli sviluppi del corner, destro secco di Damsgaard che impegna Sepe bravo a bloccare in due tempi.

59′ Cross di Candreva deviato pericolosamente da Pezzella. Sepe si rifugia in calcio d’angolo.

59′ Sostituzione nella Sampdoria, entra Damsgaard ed esce Keita.

58′ Fallo in attacco di Cornelius ai danni di Colley. Movimento sulla panchina della Sampdoria con Ranieri pronto ad operare il primo cambio.

55′ Candreva intercetta un passaggio di Kucka e una volta al limite scodella a centro area. Sepe devia coi pugni.

53′ Pallino del gioco in mano del Parma che però fatica ad entrare in area di rigore con situazioni potenzialmente pericolose.

51′ Ramirez raccoglie palla sulla trequarti ed entra in area di rigore, imbucata a cercare Keita imprecisa e pallone preda di Sepe.

49′ Doppio corner del Parma che semina il panico in area doriana. Buon avvio di ripresa da parte dei ducali.

47′ Karamoh nel tridente con Cornelius e Gervinho e Kucka che arretra il proprio raggio d’azione e si posiziona al fianco di Grassi e Kurtic. Questa la mossa di D’Aversa in avvio di secondo tempo.

47′ Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dal Parma.

47′ Sostituzione nel Parma, entra Karamoh ed esce Hernani.

Due legni e tanto gioco prodotto dal Parma che però capitola per mano della concretezza sampdoriana che sullo stretto mette in luce le qualità tecniche di Ramirez e Keita. Ripresa tutta da vivere con il Parma che presumibilmente proverà a fare la partita e Samp con tanto spazio in campo aperto da poter sfruttare.

Sampdoria sul doppio vantaggio al termine dei primi 45 minuti del Tardini. Buon avvio dei padroni di casa che sfiorano il gol con Kucka e il palo di Gervinho ma pochi minuti dopo l’occasione dell’ivoriano Yoshida sigla la rete del vantaggio doriano bissata poco dopo da Keita. Nel finale altro legno colpito da Kucka.

45′ + 1 Finisce il primo tempo, Parma-Sampdoria 0-2.

44′ Traversa del Parma! Destro secco di Kucka dal limite dell’area che supera Audero. La traversa dice di no ai padroni di casa.

42′ Traversone di Candreva che Quagliarella gira di testa verso la porta. Buona l’esecuzione ma pallone sul fondo.

41′ Imbucata di Pezzella che Gervinho non riesce a controllare in area di rigore. Sfera tra le braccia di Audero.

39′ Cross calibrato a centro area di Augello che Keita gira di testa sopra la traversa. Buona occasione sprecata dal numero 10 ospite.

38′ Cross di Bereszynski rimpallato da Pezzella in fallo laterale. Rimane in attacco la squadra di Ranieri.

37′ Prolungato possesso palla della Sampdoria che prova ad approfittare del momento difficile dei ducali.

35′ GOL! Parma-SAMPDORIA 0-2! Rete di Keita. Ramirez ruba palla ad Hernani ed accomoda in area per Keita che controlla e batte Sepe con un preciso diagonale mancino indirizzato sul secondo palo.

34′ Aumentano i contrasti in mezzo al campo e match che ora si surriscalda un po’.

33′ Cartellino giallo a Kucka per comportamento non regolamentare.

32′ Cartellino giallo a Keita per scorrettezze.

30′ Mezz’ora di gioco al Tardini. Partita intensa e vivace con la Sampdoria in vantaggio grazie alla rete di Yoshida.

29′ Kucka recupera palla sulla trequarti e lancia in campo aperto Gervinho. Provvidenziale uscita dai pali di Audero che anticipa per un soffio l’attaccante ex Roma.

27′ Prova a riorganizzarsi il Parma che è passato in svantaggio pochi minuti dopo il palo colpito da Gervinho.

26′ GOL! Parma-SAMPDORIA 0-1! Rete di Yoshida. Traversone di Candreva deviato in modo fortuito da Cornelius. Pallone buono per Yoshida che controlla e batte Sepe da distanza ravvicinata.

23′ Palo del Parma! Azione personale di Gervinho che arriva al limite dell’area palla al piede ed esplode il destro sul palo lontano. Audero si supera e in tuffo devia la sfera sul montante.

22′ Cross di Pezzella deviato da Cornelius e buono per Grassi che arriva puntuale sul secondo palo ma manca il sinistro di prima intenzione.

21′ Keita si gira al limite dell’area e allarga per Candreva. Traversone insidioso dell’ex Inter che per un soffio non trova a centro area Quagliarella e Ramirez.

19′ Alza decisamente il baricentro il Parma che ora costringe la Sampdoria nella propria metà campo.

17′ Buon momento del Parma che lascia il possesso alla Sampdoria ma appare più pericolosa negli ultimi sedici metri.

16′ Ramirez combina con Keita e cade poco fuori l’area di rigore. Lascia proseguire Manganiello.

13′ Occasione Parma! Errore di Yoshida che favorisce Gervinho in area, pallone poi buono per Kucka che calcia quasi a botta sicura ma trova Colley ben appostato sulla linea.

11′ Gervinho vince un rimpallo ed entra in area di rigore da sinistra. Il successivo cross a cercare Cornelius è però murato dalla difesa di Ranieri.

9′ Cross di Augello rimpallato da Grassi in fallo laterale. Sugli sviluppi lo stesso Grassi libera l’area ma Sampdoria che rimane in pressione.

7′ Hernani arriva al limite dell’area e allarga per Gervinho, cross basso dell’ivoriano allontanato dalla difesa ospite.

5′ Combinazione tra Grassi e Kucka che favorisce Cornelius sulla trequarti. Il centravanti di casa tergiversa troppo e favorisce il recupero del centrocampo doriano.

3′ Possesso palla doriano in queste prime battute con Ramirez stabilmente tra le linee a supporto della coppia Keita-Quagliarella.

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Sampdoria.

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d’inizio del signor Manganiello.

DIfesa confermata per Ranieri che schiera la coppia centrale Yoshida-Colley a protezione di Audero con Bereszynski e Augello a presidiare le fasce. In mediana Adrien Silva vince il ballottaggio con Ekdal per il posto al fianco di Thorsby mentre Ramirez partirà dalla sinistra per poi andare a supporto della coppia d’attacco formata da Quagliarella e Keita.

D’Aversa lancia dal primo minuto il neo arrivato Conti da terzino destro con Iacoponi-Gagliolo coppia centrale e il recuperato Pezzella a sinistra. A centrocampo Grassi vince il ballottaggio con Brugman mentre nessuna sorpresa in attacco con Gervinho e Kucka al fianco di Cornelius.

La Sampdoria si schiera con un 4-4-2: Audero – Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello – Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Ramirez – Keita, Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Ekdal, Verre, Torregrossa, Jankto, Askildsen, Regini, La Gumina, Leris, Damsgaard.

Formazioni ufficiali e Parma in campo col 4-3-3: Sepe – Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella – Grassi, Hernani, Kurtic – Kucka, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Karamoh, Brugman, Dezi, Sohm, Mihaila, Dierckx, Ricci, Brunetta, Camara, Busi, Sprocati.

Il successo doriano della scorsa stagione al Tardini ha rotto il perfetto equilibrio dei nove incontri precedenti giocati in Serie A che registravano tre vittorie per parte e tre pareggi. Nelle ultime tre gare giocate a Parma bilancio di due vittorie della Sampdoria e un pareggio.