Covid: salgono ancora i positivi, sono 13.659, con 421 morti. Superata la soglia delle 90mila vittime

Sono 270.142 i test effettuati, tasso di positività al 5,05%

In Italia è stata superata la soglia delle 90 mila vittime ufficiali per il Covid-19. Con i 421 morti delle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, il totale è arrivato a 90.241.

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.659 i test positivi al coronavirus registrati in Italia.

Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 13.189. Le vittime sono 421 (ieri erano state 476).

Sono stati 270.142 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 279.307, quindi quasi 9 mila in più), con un tasso di positività del 5,05% (ieri era stato del 4,7%, in aumento quindi dello 0,3%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.151, in aumento di 6 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 147. I ricoverati con sintomi sono invece 19.743, quindi 328 in meno di ieri.

L’Alto Adige torna in lockdown da lunedì. L’Umbria trema per il gran numero di positivi alle varianti brasiliana o similari del virus SarsCov2 tra i 42 campioni inviati dalla Regione all’Iss. Conferme del nuovo aggrevarsi della situazione dell’epidemia. In Provincia di Bolzano, negozi chiusi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni dall’8 perchè non accenna a calare il numero dei contagi ed è stato registrato il primo caso di mutazione inglese.

