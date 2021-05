Mai senza colazione!

Secondo una ricerca Nextplora richiesta da Bauli, per l’84% degli abitanti dell’Emilia-Romagna la colazione è in assoluto la prima attività da fare al mattino, appena svegli

Indispensabile per iniziare la giornata e sempre più all’insegna di prodotti salutistici, la prima colazione è anche un momento chiave per aggiornarsi sulle news o sbirciare i social. Il profumo dei croissant caldi sarebbe per molti il sostituto perfetto al suono della sveglia!

In occasione del lancio dei Croissant BuonEssere – la nuova linea di croissant con cereali, semi e gustose farciture – Bauli svela i risultati di una ricerca sul momento della colazione realizzata in collaborazione con Nextplora, agenzia di Insight & Data Management.

La prima colazione è fondamentale per la maggioranza degli abitanti dell’Emilia-Romagna: ben l’84% degli intervistati sceglie di fare colazione appena sveglio, come prima attività al mattino prima di prepararsi. Per il 37% degli intervistati, infatti, è indispensabile per svegliarsi, un vero passaggio obbligato per iniziare la giornata (45%), da fare subito, appena svegli.

Dedicare un po’ di tempo al primo pasto della giornata (dai 10 ai 20 minuti) è davvero importantee per molti intervistati quei minuti diventano una vera e propria coccola, oltre che un momento tutto per sé (28%) al quale è proprio impossibile rinunciare.

COLAZIONE ALL’ITALIANA SÌ, MA CON PRODOTTI SEMPLICI E SALUTISTICI

La colazione dolce, la classica “all’italiana”, è la preferita dal 78% degli intervistati. In tavola sono dunque immancabile i biscotti confezionati(73%) che superano addirittura il caffè (69%) o icroissant confezionati (44%).

Indecisi tra colazione golosa e salutare? Il 45% degli abitanti dell’Emilia-Romagna preferisce la golosità, ma includere prodotti salutistici nel proprio menù mattutino è importante per il 24%degli intervistati. Ben il 51% sceglie infatti prodotti semplici, con farine integrali, cereali e zucchero di canna; si confermano dunque i trend evidenziati negli ultimi anni in ambito food, con una crescente attenzione verso il segmento soft wellness.

L’abitudine è la ragione principale che guida la selezione dei prodotti consumati per la colazione, come affermato dal 47% dei rispondenti. La scelta di cosa mangiare, però, sembra essere molto personale: solo il 5% degli abitanti dell’Emilia-Romagna dichiara infatti di affidarsi ai consigli di amici e parenti.

SOCIAL, NEWS O TO DO LIST: POCHI MINUTI, MA FONDAMENTALI PER FARE IL PUNTO DI PRIMA MATTINA

Follower, like e messaggi: gli abitanti dell’Emilia-Romagna sono social già di prima mattina! Il 62% degli intervistati, infatti, approfitta del momento della colazione per controllare le proprie pagine sui social media.

Non manca chi utilizza i pochi minuti dedicati alla colazione per programmare la giornata, come sostenuto dal 54% degli intervistati. Famiglia, attività lavorative, to do list: nel silenzio dei primi minuti della giornata è sicuramente più semplice riuscire ad incastrare gli impegni di tutti!

La vecchia abitudine di fare colazione sfogliando un quotidiano fresco di stampa (conservata solo dall8% degli intervistati) è stata superata dall’ascolto delle news in TV (32%) o della lettura delle principali notizie online o sui social (29%).

SVEGLIA MATTUTINA, CHE TRAUMA! TRA IL PROFUMO DI UN CROISSANT E LA VOCE DI UNA PERSONA CARA IL VIA ALLA GIORNATA INIZIA COSI’

É il profumo dei croissant caldi la sveglia ideale per il 53% degli abitanti dell’Emilia-Romagna! Il caffè, infatti, rimane un elemento imprescindibile per iniziare la giornata con la giusta carica, ma il suo aroma inconfondibile, scelto dal 32% degli intervistati, risulta in seconda posizione nella classifica del profumo perfetto per alzarsi dal proprio letto.

E se invece del suono della sveglia, fosse la voce di una persona cara ad accompagnare il risveglio? Questo sarebbe il modo perfetto per iniziare la giornata per il 34% degli intervistati, seguito quasi a parimerito dal borbottio della moka (31%).