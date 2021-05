Terrazze Teatro Due

TEATRI VERSO IL POSSIBILE!

Fra i tetti cittadini quest’anno ci sarà un nuovo spazio: le Terrazze del Teatro Due che propongono, al tramonto, un programma di iniziative varie da fruire a piccoli gruppi in una situazione informale e rilassata, sull’esempio dei festival europei che ritagliano negli spazi cittadini dei piccoli rifugi per parlare di teatro o di ciò che vi ruota attorno.

TEATRI VERSO IL POSSIBILE! è il motto che anima una proposta variegata che prevede letture, musica e presentazioni di libri in un programma che si estenderà fino alla metà di luglio per poi proseguire anche nel mese di settembre, realizzato in collaborazione con Reggio Parma Festival.

Molto diverse, ma con due storie preziose da consegnare, sono le autrici Yaelet Tsabari e Francesca De Sanctis, che presenteranno le loro ultime fatiche editoriali.

La nascita in Israele da famiglia Yemenita, l’infanzia segnata dalla perdita del padre, l’adolescenza difficile, la ribellione contro il servizio militare, i viaggi e gli eccessi di un percorso di vita in cerca della giusta direzione, queste sono alcune delle tappe narrate daAyelet Tsabari che il 21 giugno presenterà L’ARTE DI PARTIRE, pubblicato per la casa editrice parmigiana Nuova Editrice Berti. Nell’incontro moderato da Antonio Mascolo l’autrice svelerà il cuoredel suo memoir nel quale, con prosa emozionante e sincera, ricostruisce il suo difficile viaggio alla ricerca di una identità e di un posto dove sentirsi finalmente a casa, accettando di essere insieme araba, ebrea, israeliana, donna.

UNA STORIA AL CONTRARIO è invece quella della giornalista e critica teatrale Francesca De Sanctis,

che a 26 anni poteva vantarsi di avere già fra le mani un contratto a tempo indeterminato con il quotidiano creato da Antonio Gramsci, L’Unità, e che ha assistito agli ultimi anni del giornale prima della chiusura definitiva, trasformando anche l’autrice in una lavoratrice precaria. Nei tormentati ultimi anni de L’Unità la storia privata di Francesca diventa generazionale.

Il libro della De Sanctis, pubblicato da Giulio Perrone Editore, sarà presentato il 5 luglio dall’autrice accompagnata dagli attori dell’Ensemble di Teatro Due.

Favola antica e moderna per i più piccoli è L’ASSEMBLEA DEGLI ANIMALI, lettura scenica a cura di Vincenzo Picone dell’omonimo libro, caso letterario pubblicato dal misterioso autore Filelfo per Einaudi. Le voci saranno quelle degli attori Clelia Cicero e Fabio Mangolini, accompagnati dalla musica eseguita dal vivo da Emanuele Nidi. I tempi moderni, global warming e pandemia inclusi, visti dalpunto di vista degli animali che si esprimono, però, con le parole dei grandi uomini della storia (da Dante a Shakespeare, passando per Goethe a Calvino sino a De André), tentando, ognuno a suo modo, di dare un’ultima possibilità al genere umano. Tre appuntamenti di parole e musica (La strategia del topo 9 giugno, Gli alleati dell’uomo18 giugno e Metamorfosi il 23 giugno), accompagneranno gli spettatori dentro l’universo di questa favola allegorica, che, come tutte le narrazioni archetipiche, si rivolge ai bambini per parlare a tutti: è possibile un nuovo accordo con la natura? Siamo ancora in grado di trasformarci in sirene e centauri e cambiare il nostro modo di raccontare e vivere il Mondo? Siamo ancora in tempo?

Ad inaugurare e a chiudere le Terrazze, il 4 giugno e l’8 luglio,saranno due concerti organizzati in collaborazione con la Società dei Concerti di Parma: ad esibirsi due gruppi da camera selezionati in seno all’edizione 2021 del concorso internazionale Omaggio a Niccolò Paganini dedicato ai più promettenti interpreti della chitarra classica.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 18.30. Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni prenotazioni e acquisto biglietti: biglietteria@teatrodue.org tel-0521.230242.

TERRAZZE TEATRO DUE

4 giugno 2021, ore 18.30

CONCERTO

Ensemble da camera vincitore del concorso

Omaggio a Niccolò Paganini 2021

In collaborazione con Società dei Concerti di Parma

9 giugno 2021, ore 18.30

L’ASSEMBLEA DEGLI ANIMALI

di Filelfo

parte prima

LA STRATEGIA DEL TOPO

Lettura scenica a cura di Vincenzo Picone

con Fabio Mangolini

Musiche eseguite dal vivo da Emanuele Nidi

18 giugno 2021, ore 18.30

L’ASSEMBLEA DEGLI ANIMALI

di Filelfo

parte seconda

GLI ALLEATI DELL’UOMO

Lettura scenica a cura di Vincenzo Picone

con Clelia Cicero

Musiche eseguite dal vivo da Emanuele Nidi

21 giugno 2021, ore18.30

L’ARTE DI PARTIRE

Presentazione del libro di AYELET TSABARI (Nuova Editrice Berti)

Alla presenza dell’autrice

Modera Antonio Mascolo

23 giugno 2021, ore 18.30

L’ASSEMBLEA DEGLI ANIMALI

di Filelfo

Finale

METAMORFOSI

Lettura scenica a cura di Vincenzo Picone

con Fabio Mangolini e Clelia Cicero

Musiche eseguite dal vivo da Emanuele Nidi

5 luglio 2021, ore 18.30

UNA STORIA AL CONTRARIO

Presentazione del libro di FRANCESCA DE SANCTIS (Giulio Perrone Editore)

Alla presenza dell’autrice

Letture Attori Ensemble Stabile Teatro Due

8 luglio 2021, ore 18.30

CONCERTO

Ensemble da camera selezionato dal concorso

Omaggio a Niccolò Paganini 2021

In collaborazione con Società dei Concerti di Parma

In collaborazione con Reggio Parma Festival

