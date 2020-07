Share This





















Roy è un dolcissimo cagnolino meticcio di 16 anni , per il quale vogliamo cercare una famiglia amorevole dove possa serenamente concludere la sua vecchiaia. Roy purtroppo rischia il canile perché i suoi amici umani non ci sono più ed è rimasto solo nella casa, dove è cresciuto che è stata venduta e presto sarà abitata. Roy ha un carattere buono e socievole è microchippato e sterilizzato, abituato a vivere in casa va d’accordo con i gatti. E ‘davvero un’ingiustizia che Roy debba finire i suoi giorni nella gabbia di un canile! Cerchiamo un cuore grande che lo adotti! Non sarà facile ma noi crediamo nei miracoli! Per adottare Roy ENPA PARMA 3470361628 oppure adozioni@enpaparma.it