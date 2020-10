Peugeot Expert Combi: arriva la versione con cambio automatico

Share This





















È disponibile in tre lunghezze e fino a 9 passeggeri

Il Peugeot Expert Combi propone questo nuovo abbinamento ed è disponibile nelle versioni Compact, Standard e Long. Il listino prezzi del furgone, con questa nuova versione, parte da 31.350 euro

Il Peugeot Expert, nella versione Combi per trasporto persone, si propone con una nuova motorizzazione: il 2.0 diesel da 120 cavalli, abbinato al cambio automatico ad otto rapporti EAT8. Disponibile in tre diverse lunghezze (Compact, Standard e Long) e con la possibilità di trasportare fino a nove persone, il listino prezzi di questa nuova motorizzazione parte da 31.350 euro.

Le caratteristiche di Peugeot Expert Combi

Entrando un po’ più nel dettaglio, la versione Compact è da 4,61 m, la Standard sale a 4,96 m, mentre la Long arriva a 5,31 m. Tutte sono in grado di accogliere da 2 a 9 persone, con un bagagliaio capiente per trasportare bagagli o tutto quello che serve per la propria attività.

La versione Compact permette di arrivare fino a 3.600 litri di volume del bagagliaio. Con 9 persone a bordo, il volume del bagagliaio può arrivare fino a 1.300 litri sopra gli schienali nel caso della versione Long, con ulteriore possibilità di estensione grazie ai sedili delle file 2 e 3 completamente estraibili. In questo caso, il volume raggiunge addirittura i 4.900 litri.

La nuova motorizzazione consente un’elevata economia d’esercizio ed anche il comfort, con il cambio EAT8 in grado di esaltare le caratteristiche del motore ed è in grado di elevare ancor più il comfort di guida sulle lunghe distanze.

Il listino prezzi del Peugeot Expert Combi

La declinazione del listino del Peugeot Expert Combi con questa motorizzazione segue le differenti lunghezze proposte e parte dai 31.350 euro della versione Compact, che diventano 32.150 euro per la lunghezza Standard, salendo infine a 33.050 euro per Long.

www.motorionline.com