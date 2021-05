Eurovision 2021, Maneskin trionfano

I Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021. La band rock romana, che ha partecipato con la canzone ‘Zitti e buoni’, ha riportato in Italia il titolo che mancava dal 1990. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, con il loro brano portato al successo a Sanremo 2021, hanno trionfato con 524 voti, di cui 318 ricevuti dal televoto. Seconda classificata della kermesse in scena alla Ahoy Arena di Rotterdam la Francia con 499 punti, terza la Svizzera con 432.

Il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio hanno iniziato a fare musica insieme nel 2016 e prima di raggiungere la popolarità grazie alla partecipazione a X Factor nel 2017 erano soliti esibirsi in via del Corso a Roma.

“INCREDIBILE” – “E’ incredibile vincere con una canzone del genere. Abbiamo vinto perché tantissime persone da casa hanno votato per noi, è incredibile. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto, siamo onorati. Abbiamo avuto tantissimi voti dal pubblico, questo ha un enorme valore”, dicono all’unisono nella conferenza stampa.

“A Sanremo la votazione è stata più rapida -dice Victoria De Angelis-. Qui è stato tutto molto più lungo e c’era molta più ansia”. Come si festeggia una vittoria? “Mi devo tuffare nel fiume”, dice Damiano David. “L’intero evento è stato un sollievo”, aggiunge il frontman. “Questa edizione dell’Eurovision significa molto per tutta Europa”, dice rispondendo ad una domanda sul significato di un successo simile per un paese come l’Italia, duramente provato -come molti altri- dalla pandemia.

“Tutto quello che abbiamo fatto, da quando abbiamo iniziato a suonare in strada, ora ha un senso. Per noi ha un significato enorme ottenere un riconoscimento a questo livello, visto che suoniamo la musica che ci piace”, aggiunge il cantante. “Ora abbiamo finito con le gare canore, troppa ansia… Ora andiamo avanti con la nostra musica, stiamo lavorando al nuovo album che uscirà entro la fine dell’anno e a dicembre partiremo con il tour”.

I COMPLIMENTI DI PALAZZO CHIGI – “Complimenti ai Maneskin vincitori dell’Eurovision”, il messaggio di congratulazioni per la vittoria del gruppo italiano pubblicato sul profilo ufficiale Twitter di Palazzo Chigi.

“Strepitosi i #Maneskin che conquistano l’#Eurovision Song Contest e da Roma portano la musica italiana sul tetto d’Europa. Complimenti ragazzi!”, il tweet della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Grinta, talento, determinazione. Congratulazioni ai Maneskin che hanno portato l’Italia in vetta all’Europa. Una serata straordinaria per la musica italiana, un momento di orgoglio per il Paese, un formidabile successo per la Rai, e un segno di apertura al pubblico giovanile e alla ripresa dopo la stagione del lockdown, con lo sguardo al 2022, quando saremo noi, sarà l’Italia, a ospitare e organizzare l’European Song Contest”. Questo il commento del presidente della Rai, Marcello Foa, dopo la vittoria di Rotterdam. “Un ringraziamento particolare va a tutta la Rai, che ancora una volta dimostra la sua eccellenza. Questo meraviglioso risultato – conclude il Presidente Foa – premia il lavoro svolto anche quest’anno, contro ogni difficoltà, in occasione di un Festival di Sanremo che abbiamo fortemente voluto e che ha lanciato in un contesto internazionale un gruppo non convenzionale e dirompente”.